Eigenwijze dronkenlap probeert meerdere keren via snelweg naar huis te lopen

WETERINGBRUG - Een 45-jarige man uit Hillegom, die iets te diep in het glaasje had gekeken, probeerde vannacht via de snelweg A4 bij Weteringbrug naar huis te lopen. De politie moest er meerdere malen aan te pas komen en heeft de eigenwijze man, die het steeds weer opnieuw probeerde, aangehouden.