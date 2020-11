Aardappelexport hard getroffen door coronacrisis: "Onzekerheid met hoofdletters"

BEVERWIJK - Onzekere tijden in de zeehaven van Beverwijk. De aardappelexport wordt hard geraakt door de coronacrisis. Volgens Edwin Oppenhuis, terminalmanager van TMA Logistics, is een halvering van de export dit seizoen niet uitgesloten. "Dit is zorgelijk, en moet zeker geen jaren gaan duren."

Beverwijk staat al jaren bekend als hét knooppunt in de wereld als het gaat om de export van pootaardappelen naar landen zoals Cuba, Tunesië en Algerije. Maar dit jaar is alles anders, ook in de haven op het terrein van Beverwijk Business Docks Wijckermeer. De voorzichtige inschatting van Edwin Oppenhuis: 30 tot 50 procent minder export van pootaardappelen, dan voorgaande jaren vanuit Beverwijk. "Normaal gesproken exporteren we zo'n 20.000 ton aan aardappelen naar Cuba, nu nog maar de helft. En niet gek, want Cuba moet het hebben van toerisme en dat is er nu bijna het hele jaar niet geweest", zo verklaart Oppenhuis de vrije val. Tekst gaat verder onder de video

Havenmeester Bert Visser ziet in 'zijn' haven steevast tussen begin oktober en ruwweg 1 januari de vrachtwagens met aardappelen komen en gaan. Dat was deze week niet anders, toen vrachtschip Crown Topaz werd beladen voor Cuba. "Maar we zwaaien het schip straks uit met gemengde gevoelens, want op dit moment heb ik nog geen concreet ander schip in de boeken staan. Dat kan morgen anders zijn, het zijn gewoon hele onzekere tijden. Onzekerheid met een hoofdletter, allemaal hoofdletters." Niettemin blijft het hier in de haven de mooiste tijd van het jaar. Schepen als de Crown Topaz zijn toch de krenten in de pap voor een haven als Beverwijk. Manoeuvreren op een postzegel, zo zeggen ze hier. "Als vijftien jaar geleden zo'n juweel de haven uitvoer, dan stond je wel eens met klotsende oksels, maar de sleepboten zijn nu zoveel sterker geworden en de mensen kundiger, dus heel spannend is het niet meer. Maar het blijft wel ontzettend leuk", aldus Visser.

De Crown Topaz heeft de haven veilig kunnen verlaten en is onderweg naar Cuba. Oppenhuis en Visser hopen volgende week donderdag het volgende vrachtschip in de haven te verwelkomen. Maar zekerheid is er nog niet. "Wij zijn er in ieder geval klaar voor, en de aardappelen ook", zo besluit de havenmeester.