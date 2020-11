Container naast basisschool in Enkhuizen volledig uitgebrand: "Geen kwajongensstreek"

ENKHUIZEN - Aan de achterkant van basisschool De Voorhof in Enkhuizen is gisteravond een brand ontstaan in een opslagcontainer. De container ging volledig in vlammen op. Het is de tweede containerbrand in een week tijd, nadat eerder alleen de deksel van de container in brand was gestoken en was gesmolten.

De brand brak rond 21.45 uur uit in de container achter het gebouw. De brandweer was snel ter plaatse en bracht het vuur onder controle, maar kon niet voorkomen dat de gehele container in vlammen opging. De basisschool werd door de brandweer geventileerd.

"Zijn hier beveiligingscamera's?"

Volgens Kim Harder, directrice van de basisschool in Enkhuizen, is dit de derde brand bij de school in een paar maanden tijd. "De eerste keer dat we brand hadden was in een ijzeren bak waar we normaal broodjes in bakken", vertelt Harder aan WEEFF. "Dat was een paar maanden geleden. Toen we de boel aan het opruimen waren kwamen er een paar jongens langs."

De jongens - waarvan Kim de leeftijd niet goed in kon schatten, maar denkt dat zij ongeveer begin twintig zijn - vroegen of de school beveiligingscamera's had, waarop een collega van Kim zei dat dit niet het geval was. De jongens wensten hun sterkte en liepen door, maar volgens de directrice had haar collega dit beter niet kunnen zeggen.

"Afgelopen week heeft iemand geprobeerd om onze papiercontainer in brand te steken. Dat lukte niet helemaal, maar de deksel van de container was wel gesmolten. We hadden een nieuwe container aangevraagd om maandag om te wisselen, maar dat is nu niet meer nodig. Althans, we kunnen onze oude container nu niet meer inleveren", zegt de directrice.

Geen kwajongensstreek

Harder vertelt aan WEEFF dat ze blij is dat de brandweer snel bij de brand in de container kon komen en het vuur kon blussen. De container stond dicht bij de school, dus het had ook heel anders kunnen aflopen.

"Ik denk dat iedereen wel eens een 'fikkie' heeft gestoken in zijn leven, maar dat doe je niet zo snel bij zo'n container naast een school", aldus Harder. "Dan wordt het serieus. Je kunt hier van niet meer zeggen dat het om een kwajongensstreek gaat."

Voorzorgsmaatregelen nemen

De school is voornemens om maatregelen te treffen, zodat de nieuwe container niet opnieuw in vlammen op kan gaan. Harder laat WEEFF weten dat ze aan het praten zijn over het ophangen van camera's en sloten willen plaatsen op de containers, zodat de deksels niet snel opengemaakt kunnen worden.

"De containers staan nu op een binnenplaats achter een heel hoog hek, maar blijkbaar was dit niet genoeg", zegt ze. "Zo moeten we het dan maar moeilijker maken, maar het is niet in te schatten of het dan ophoudt. Het liefst zouden we de containers in een klein gebouw of een schuur willen plaatsen. Dat is op dit moment nog niet mogelijk, maar dat is wel iets waar we naar willen kijken."