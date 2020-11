Amsterdammer (17) aangehouden voor bedreigen ondergedoken docent Rotterdam

AMSTERDAM - De politie heeft een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 18-jarige man uit Den Haag aangehouden in het onderzoek naar de bedreigingen richting het Emmauscollege in Rotterdam en een docent van de school. De twee worden verdacht van bedreiging en opruiing.

De bedreigingen, die online zijn geuit, werden gedaan vanwege een spotprent in een klaslokaal. Maandag eisten leerlingen dat de cartoon, die al vijf jaar in het lokaal van de docent hing, verwijderd zou worden.

Het gaat om een spotprent van tekenaar Joep Bertrams. Daarop is een onthoofde man te zien die een shirt draagt van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo zijn tong uitsteekt naar een jihadist met een bloederig mes.

Vrijgelaten

Gisteren werd ook al een 18-jarige vrouw opgepakt. Zij is inmiddels door de officier van justitie heengezonden. Ze is nog wel verdachte in de zaak en mag haar proces in vrijheid afwachten. De politie en het Openbaar Ministerie verdenken haar van opruiing.

Het onderzoek wordt verder voortgezet, meldt de politie.