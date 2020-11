Veiligheidsregio kondigt gebiedsverbod af in Medemblik om groot feest te voorkomen

MEDEMBLIK - Vanavond en vannacht mag niemand zich begeven op het recreatieterrein Egboetswater in Medemblik. De veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een tijdelijk gebiedsverbod afgegeven voor het hele recreatiegebied. Dit om een groot feest te voorkomen.

In het besluit valt te lezen dat niemand het recreatiegebied in mag van 17.00 uur vanavond tot 07.00 uur zondagochtend. Er zou een feest georganiseerd zijn waar naar schatting van de veiligheidsregio zo'n 250 mensen op af zouden komen. De noodverordening moet dat feest onmogelijk maken. Het Egboetswater ligt dichtbij Oostwoud in de gemeente Medemblik.

Politie blijft zoeken

Vorig weekend beëindigde de politie meerdere illegale Halloween-feesten in de hele provincie. Toen gaf de politie al aan de jacht op feesten niet te staken. De tijd van waarschuwen zou voorbij zijn.