Basisplaats voor Joël Veltman bij gelijkspelend Brighton

BRIGHTON - Brighton & Hove Albion, met Joël Veltman opnieuw in de basis, heeft vrijdagavond de thuiswedstrijd in de Premier League tegen het laaggeklasseerde Burnley niet kunnen winnen. Ondanks de inbreng van de IJmuidenaar bleef het 0-0.

Joël Veltman is inmiddels een vaste waarde bij Brighton. De verdediger had voor de derde keer op rij een basisplaats in de competitie. Veltman werd in de 83e minuut vervangen door oud AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh. Davy Pröpper bleef op de bank bij Brighton.

Veltman maakt onderdeel uit van de vrijdag gepresenteerde selectie van bondscoach Frank de Boer voor de komende drie interlands tegen Spanje (vriendschappelijk), Bosnië en Herzegovina (Nations League) en Polen (Nations League).