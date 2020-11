Ajax Vrouwen wint van Excelsior en blijft ongeslagen

Ajax was in de eerste helft de betere partij en had ook het overwicht maar kon zichzelf niet belonen met een doelpunt. De grootste kans in de eerste helft was voor Nikita Tromp. De poging van de aanvalster werd echter goed gepakt door keepster Pothof van Excelsior.

In de tweede helft lukte het Ajax dan eindelijk om de verdiende voorsprong te nemen. Invaller Isabelle Hoekstra was in de aanval atent en schoot vanaf rechts de bal onder de keeper door voor de 1-0. In het restant van de wedstrijd was Excelsior niet meer bij machte om iets terug te doen.

