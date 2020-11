NOORD-HOLLAND - Kunnen we kerst met de familie vieren als we nu 14 dagen in volledige lockdown gaan? Die vraag werd door een luisteraar gesteld aan arts en microbioloog Wim Ang in De Corona Peiling op NH Radio.

"Uit oogpunt van virusbestrijding: ja. Het beste om transmissie te voorkomen is dat we allemaal in ons huis gaan zitten en er niet meer uitkomen. Of dat goed is voor de samenleving laat ik over aan de experts, en ik ben heel benieuwd wat ze de komende weken gaan doen. Ik weet het niet, en ik kan alleen maar zeggen: hoe minder bewegingen, hoe minder virus. Dat dat ook negatieve effecten heeft, moeten we tegen elkaar afwegen."

