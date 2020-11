Worden er ook baby's geboren met het coronavirus?

NOORD-HOLLAND - Worden er eigenlijk ook baby's geboren die al besmet zijn, of misschien immuun zijn, voor het coronavirus? Die vraag werd gesteld in De Corona Peiling op NH Radio. Arts en microbioloog Wim Ang voorziet ons van het antwoord.

"Tot op dit moment zijn er geen baby's geboren die het coronavirus in de baarmoeder al hebben gekregen via de moeder. Dat is dus tot op heden niet bekend."

"Wat wel goed nieuws is, is dat als de moeder die zwanger was het coronavirus heeft gehad, geven ze hun antistoffen wel door aan de baby. De eerste maanden zal een baby dus beschermd zijn als de moeder voor de bevalling het coronavirus heeft gehad."

