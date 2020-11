Bestaat er zoiets als corona-light?

NOORD-HOLLAND - Monita is zelf al drie weken flink ziek van het coronavirus, terwijl haar partner en kinderen een veel minder heftige variant te pakken hebben. Zij vraagt zich bij De Corona Peiling op NH Radio dan ook af of er zoiets bestaat als een corona-light. Arts en microbioloog Wim Ang geeft antwoord.

"Het antwoord is heel duidelijk: ja. Er is een enorm spectrum als het gaat om de ernst van de klachten. Binnen het gezin kan dat ook al zijn, sommige mensen hebben bijna niets en sommige mensen zijn heel erg ziek. In mijn ervaring zijn het meestal mannen die het zwaarder te pakken hebben, al is het hier andersom."

Kijk hieronder de hele uitzending van De Corona Peiling terug