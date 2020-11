Kan UV-licht gebruikt worden om corona aan te pakken?

NOORD-HOLLAND - Kan UV-licht helpen om het coronavirus dood te maken? Die vraag kwam voorbij tijdens De Corona Peiling op NH Radio. Arts en microbioloog Wim Ang legt uit waarom dat niet per se het geval is.

"UV-C licht is bacteriedodend. Dat wordt ook nu weer ingezet om te proberen het coronavirus uit te schakelen. De beperking is wel dat het alleen virussen uitschakelt die beschenen worden met dat licht. In je neus of keel kan zo'n lamp er niet bij, het is niet zo dat als je in een ruimte bent met dat soort lampen, je gewoon je gang kan gaan en de gewone hygiëneregels los kan laten."

"Je kan het gebruiken als mensen in een ruimte geweest zijn om de ruimte te ontsmetten, maar het is niet bruikbaar om in hele ruimten vol met mensen, coronaveilig te zijn."

Kijk hieronder de hele uitzending van De Corona Peiling terug: