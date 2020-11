Gaan er meer mensen dood aan corona dan aan de griep?

"Ten eerste: er zijn geen exacte cijfers qua sterfte. In het griepseizoen hiervoor waren er 0.7 procent tot 1 procent doden. De corona-aantallen, van de afgelopen periode, zijn ongeveer 0.6 procent van het aantal besmettingen. Het zijn dus vergelijkbare cijfers, maar ik wil niet alleen kijken naar de doden die het oplevert, maar ook naar de ziektecijfers."

"We zien dat mensen met een corona-infectie een veel ernstiger ziektebeeld ontwikkelen, waarbij meer intensieve zorg nodig is. Dat zorgt ervoor dat mensen met het coronavirus in de ziekenhuis terechtkomen, waardoor andere zorg weer in het geding komt."

