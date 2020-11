Gaat onze weerstand niet ontzettend achteruit door dat vele handenwassen?

NOORD-HOLLAND - Is al dat handenwassen en desinfecteren niet ontzettend funest voor onze weerstand, die we juist nodig hebben om corona af te weren? Die vraag werd gesteld in De Corona Peiling op NH Radio. Arts Fred Slijkerman Megelink geeft antwoord.

"In wezen zijn dat standaard adviezen om toe te passen, ook als er geen corona is. In sociale contacten is er voortdurend uitwisseling van bacteriën en virussen. Dat zal niet anders zijn straks na de coronaperiode."

"We zien nu juist dat er minder andere ziektes voorkomen door deze maatregelen, en geleidelijk aan zal dat weer teruggaan naar normale aantallen als we teruggaan naar de normale situatie. Ik zou aanraden om ook zonder corona handen te blijven wassen en te blijven niezen in de elleboog."

Kijk hieronder de hele aflevering van De Corona Peiling terug: