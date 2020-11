Slot onder de indruk van 'Veermannen' bij sc Heerenveen

"Ik hoop zondag weer ons vertrouwde middenveld op te kunnen stellen, dus met Koopmeiners naast Fredrik Midtsjø. Of Martins Indi dan weer fit genoeg is om te kunnen spelen in de achterhoede? Dat zou kunnen. Of Timo Letschert", aldus trainer Arne Slot.

De oefenmeester van AZ is bovendien onder de indruk van het tot dusverre sterk presterende Heerenveen. "Wat me aan Heerenveen opvalt, is dat ze verdedigend stabiel zijn en in de voorhoede hun kansen vrijwel altijd meteen benutten. Dan doel ik vooral op Henk Veerman. Die schiet momenteel alles binnen. En Joey Veerman speelt daar als aangever ook een grote rol in."

Geen blessures

AZ heeft aan het duel met Sociedad geen blessures overgehouden. Alleen linkerverdediger Owen Wijndal is, na een tackle, niet helemaal fit uit de strijd gekomen. AZ verloor met 1-0 van de Spaanse koploper.

De uitwedstrijd van AZ tegen sc Heerenveen begint zondag om 16.45 uur. Na afloop van de wedstrijd worden op de website van NH Sport de verschillende reacties gepubliceerd.