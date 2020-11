Mister Bigg is weer terug bij zijn baasje Danny: "Mooiste moment in mijn leven"

HAARLEM - De vrijdagmarkt aan de Zomerkade in Haarlem is weer compleet. Dus mét hond Mister Bigg op het bekende bankje voor het huis van zijn baasje Danny. Die moest het twee weken zonder zijn 'kind' doen, omdat de hond in beslag was genomen. Danny zou Mister Bigg namelijk een paar trappen hebben verkocht en dat was gezien door twee handhavers.

"Het is alsof ik de lotto heb gewonnen. Ik ben zielsgelukkig, dit is het mooiste moment in mijn leven", aldus Danny. Mister Bigg ligt ondertussen lang uitgestrekt op de stoep. Loempia's, worsten, kaas en speeltjes, hij wordt door de hele buurt verwend deze vrijdagmiddag. "Het is een mooie dag. De zon schijnt en Mister Bigg is terug op de plek waar hij hoort, aan de Zomerkade", aldus een vriendin van Danny.

De politie kwam Mister Bigg vanmiddag afleveren bij Danny. "Het gaat volgens mij goed met 'm. Hij springt rond en is zo te zien gelukkig. Ik wacht het nog maar even af. Hij is nog nooit bij me weg weggeweest, dus je weet niet wat die twee weken met 'm gedaan hebben." De zaak tegen Danny is inmiddels geseponeerd. Er is na onderzoek onvoldoende vast komen te staan dat hij zijn hond mishandeld zou hebben. De handhavers zouden door een raam van de woning hebben gezien dat Danny zijn hond mishandelde. Danny heeft dat altijd ontkend. "Ik zou mijn kind nooit slaan", zegt hij vanmiddag nog maar eens.

De buurt mistte Mr. Bigg ook. Een petitie werd opgestart en er zou een demonstratie georganiseerd worden, maar die ging uiteindelijk toch niet door. De gemoederen liepen zo hoog op dat burgemeester Jos Wienen met Danny in gesprek ging.

Tranen

"Ik heb zo met Danny meegeleefd en ik ken hem geeneens", vertelt een mevrouw met tranen in haar ogen. "Ik ben zo blij voor ze, ik heb een stukje kaas voor de hond meegenomen." Ook de kinderen in de buurt zijn blij dat hun geliefde hond weer thuis is. "Hij is heel aardig, de beste hond die er is", zegt een jongen. Hij heeft een bot voor z'n maatje meegenomen. Alhoewel je beter 'maat' kunt zeggen. Hij heet niet voor niets Mister Bigg. "Wel eerst even dat strikje eraf halen, want dat is niet goed voor 'm", grijpt Danny in.

Bijkomen

Danny en Mister Bigg gaan het de komende tijd even rustig aan doen. "Ik heb twee weken nauwelijks gegeten en geslapen. Je wordt iedere keer 's nachts wakker en dan denk je weer aan 'm. We gaan morgen even lekker wandelen op het strand. Hij is nu de vrolijkheid zelve en ik hoop ook dat dat ook zo blijft."

De Haarlemse zanger en vriend van Danny, Rob Zorn, was aanwezig toen de politie Mister Bigg kwam terugbrengen vrijdagmiddag, hij maakte er onderstaand filmpje van