Wim Jonk getipt bij FC Utrecht

VOLENDAM - De voormalige profvoetballers Theo Janssen en Foeke Booy hebben in gesprek met de NOS laten weten dat ze FC Volendam-trainer Wim Jonk als geschikte kandidaat zien om John van den Brom op te volgen bij FC Utrecht.

Voormalig Ajacied Theo Janssen ziet in de Volendamse oefenmeester een goede opvolger voor de naar KRC Genk vertrokken John van den Brom. "Je kan twee dingen doen", zegt Janssen. "René Hake vanuit Jong Utrecht doorschuiven als tussenoplossing of iemand van buitenaf halen. Denk aan Henk Fraser of Wim Jonk. Jonk doet het al een tijd echt goed bij FC Volendam, met een speelwijze die ze ook bij Utrecht voor ogen hebben."

Afzonderlijk van Janssen noemde ook Foeke Booy de naam van Jonk. "Ik ben erg gecharmeerd van Jonk. Met bescheiden middelen haalt hij het maximale uit Volendam. Dat is geen toeval", aldus Booy, tegenwoordig technisch manager van Cambuur.

Contract

Wim Jonk is bezig aan zijn tweede seizoen als trainer van FC Volendam. Jonk tekende vorig jaar een contract voor twee seizoenen, met een optie op een derde seizoen.