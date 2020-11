Campagne wijst ouders op voorbeeldfunctie drinkgedrag jongeren

WEST-FRIESLAND - Ouders moeten zich bewuster zijn van hun voorbeeldfunctie als het gaat om alcoholgebruik en de invloed die ze hebben op hun kinderen. Dat is de boodschap van de landelijke campagne 'Zien drinken, Doet drinken', van Alliantie Alcoholgebruik Nederland. "Ouders kunnen veel meer doen dan dat ze denken", constateert kinderarts Noud Drewes van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.

"We gaan in gesprek met de jongere en de ouders, of in het gezin bepaalde risicofactoren spelen waardoor de jongere hier terecht is gekomen. Soms gaat het om een incident en was het drinken uit nieuwsgierigheid, maar soms speelt er meer: en scheiding, pestgedrag op school of bijvoorbeeld ongeremdheid door een stoornis als ADHD", aldus Drewes.

Jaarlijks komen er dertig tot veertig jongeren per jaar op de alcoholpoli van het ziekenhuis terecht. Drewes: "Op de avond zelf zijn ze 'out' en weten ze niet meer wie en wat ze zijn, misselijk, braken en spugen of zelfs comateus." Na circa zes weken wordt er opnieuw met de jongeren en de ouders gesproken om te kijken hoe het gaat.

Ouders vinden het vaak lastig om in gesprek te gaan. Ron: "Meestal omdat ze dan een eigen spiegel voor moeten houden hoe zij er vroeger mee om gingen. Een ouder moet naar zichzelf durven kijken en naar het eigen drinkgedrag, want als een rokende ouders tegen zijn kind zegt dat hij niet mag roken, dat komt ook niet aan."

Volgens Ron is de huidige generatie ouders nog opgegroeid met het idee dat alcohol drinken vrij normaal is. "Ik hoor ouders vertellen: 'Ik dronk ook al toen ik veertien was en met mij is het ook goedgekomen' maar ook "We wonen in West-Friesland, zo gaat dat hier nu eenmaal'."

De 49-jarige Ron Annes uit Enkhuizen is zelf dertig jaar verslaafd geweest aan alcohol en drugs en geeft vanuit de Brijder verslavingszorg, voorlichting aan jongeren en coacht ook ouders. "We maken ze bewust wat hun eigen gedrag kan veroorzaken bij hun kind."

Nog steeds is West-Friesland een regio die eruit springt, aldus de kinderarts. "West-Friesland is van oudsher een regio waar men veel drinkt, dat laten de cijfers ook zien. Maar ook Zuidoost-Brabant, De Achterhoek en Twente zijn regio's waar meer gedronken wordt."

Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen vanaf twee jaar kennis vergaren over alcohol, vanaf vier jaar alcoholnormen begrijpen en vanaf zes jaar positieve verwachtingen hebben van alcohol. Alliantie Alcoholgebruik Nederland roept op om niet meer te drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren. In het algemeen geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol. Dit vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeftijd gaan drinken en later te veel gaan drinken.

Al 9 jaar werkt Drewes als kinderarts in het Dijklander Ziekenhuis. Dit jaar is het aantal opnamen op de poli gehalveerd, met als voornaamste oorzaak de coronacrisis. "Dit jaar is het echt minder door de coronamaatregelen. Mensen zijn veel meer thuis, horeca is dicht, alcoholverkoop is anders en ook de kermissen gaan niet door."

Op de vraag of een jaarlijkse campagne over alcohol zinvol is, is Drewes stellig: "Ja, dat heeft altijd zin. Het moet kenbaar worden blijven gemaakt, want verbetering stagneert nu. Het positieve effect van de wetswijziging in 2014 - dat jongeren tot 18 jaar geen alcohol mogen drinken - lijkt uitgewerkt. "We hebben minder opnames in het ziekenhuis maar de gemiddelde leeftijd blijft op vijftien jaar steken."

Duidelijke regels

Vrijblijvend het erover hebben is volgens Drewis een valkuil. "Maak duidelijke regels met je zoon of dochter binnen het gezin. Ook de ouders moeten onderling op één lijn staan. Verbieden van drinken is zeker goed, maar dan wel gekoppeld aan een beloning."

Niet zelden weten ouders waar hun zoon of dochter uithangt tijdens het uitgaan, stelt de arts. "Check het bij ze. Toon interesse vooraf en ook achteraf hoe het geweest is en ga na hoe je zoon of dochter eraan toe is. Ga aan tafel met elkaar zitten, neem het met regelmaat door. Ook middelen in brede zin: drugsgebruik, roken en ook seksualiteit. Het zijn onderwerpen die ouders vaak moeilijk vinden, maar juist eigenlijk heel leuk zijn om te bespreken."