Besmettingen Zaanstreek-Waterland lopen terug, regio niet meer in top 5

PURMEREND - De regio Zaanstreek-Waterland behoort niet meer tot de top 5 regio's met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Vergelijkbaar met de landelijke trend neemt het aantal besmettingen in de regio de laatste twee weken af. Zaanstreek-Waterland neemt nu een 10e plek in. Dat heeft de GGD vrijdagmiddag laten weten.

Op dit moment liggen zeven mensen in het Dijklander Ziekenhuis op de intensive care en in het Zaans Medisch Centrum (ZMC) zijn dat er zes. In de eerste week van november zijn veertien inwoners uit Zaanstreek-Waterland overleden aan de gevolgen van COVID-19. Sinds de uitbraak van het virus zijn 147 personen in deze regio aan de gevolgen van daarvan overleden.

Vorige maand liep het aantal coronabesmettingen zo hard op van 'zorgelijk naar 'ernstig' dat de inwoners van Purmerend pleitten voor het verplicht dragen van mondkapjes. Het RIVM geeft aan dat ook op dit moment risiconiveau nog steeds op niveau 4 staat en dat is 'zeer ernstig'.

De landelijke trend dat besmettingen vaker in de hoogste leeftijdsgroepen voorkomen is ook in Zaanstreek-Waterand te zien. Van alle positief geteste personen maakt 43 procent deel uit de categorie vijftig jaar en ouder.