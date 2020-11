Remy en zijn vrienden: spektakel in de jaaghal

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer proberen we extra mooie beelden te maken van het jagen van Remy.

Remy gaat vandaag de jaaghal in. Dat is op zich niet zo bijzonder, want dat heeft hij al zoveel keren eerder gedaan. Maar ditmaal hebben we een cameraatje aan de jaagsimulator vastgemaakt, in de hoop extra mooie beelden te kunnen schieten.

Als de kist voor Remy's verblijf wordt gezet, weet hij inmiddels precies wat hij moet doen. En hij weet ook dat hij daarvoor een beloning krijgt in de vorm van een lekker stukje vlees. Als Remy in zijn kist zit, zien we pas goed hoe groot ie inmiddels is geworden.

"Het kan nog net", zegt dierverzorger Saskia, "hij kon nog draaien, maar het wordt wel steeds krapper in de kist. Maar gelukkig wil hij er nog steeds in en kunnen we hem op deze manier verplaatsen."

Toen het hek van zijn kist dicht ging, leek het even of Remy's staart klem kwam te zitten, maar dat kan volgens Saskia niet: "De kist is zo gemaakt dat er altijd een richeltje overblijft waar zijn staart onder door kon." Gelukkig maar.