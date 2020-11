Sluipverkeer in Velsen-Noord leidt tot 'frustratie en onveilige situaties'

VELSEN-NOORD - Inwoners van Velsen-Noord zijn het sluipverkeer in hun dorp meer dan zat. Wijkplatform Velsen-Noord en LGV-raadslid Peter Stam eisen daarom actie om de problemen in het dorp onder de knie te krijgen.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Al jaren is er in het dorp frustratie over het sluipverkeer, dat vooral bestaat uit forenzen die afkomstig zijn van Tata Steel. Weggebruikers die de drukte tijdens de spits op de provinciale weg (N197) willen omzeilen, door de kortste weg door het dorp te nemen. En dat leidt volgens Wijkplatform Velsen-Noord tot onveilige situaties. "Het is soms zó druk dat het dan in alle straten vastloopt. Maar hoe kunnen hulpdiensten dan nog op tijd komen? Als je huis in de fik zou staan, dan brandt het af", vertelt Marjan Tamis van het Wijkplatform. "Het is meer dan overlast en ik word er gewoon boos over, want het duurt veel te lang voordat er een oplossing is." Peter Stam, raadslid van LGV Velsen, vult Tamis aan. "Het is gewoon een supergroot probleem. Er is recentelijk een ambulance geweest die nauwelijks door het verkeer kon komen. Je zal maar spoedeisende hulp nodig hebben", aldus Stam. Tekst gaat verder onder de video

Peter Stam wil problemen sluipverkeer aanpakken - NH Nieuws

Stam pleit voor een eenvoudige, maar 'doeltreffende oplossing'. "We moeten ervoor zorgen dat er een inrijverbod gaat komen, dat we controleren met een camera aan het begin van de Grote Hout- of Koningsweg in Velsen-Noord. Inwoners van het dorp krijgen dan een ontheffing. De mensen die het dan toch proberen, krijgen een bekeuring op de mat."

Enquête gemeente Velsen Al in 2017 werd er door de gemeenteraad in Velsen een motie aangenomen om het sluipverkeer terug te dringen. Echter, een proef om forenzen om te leiden via een alternatieve route, is volgens de gemeente Velsen mislukt. De kwestie wordt wel op de agenda gehouden, zo laat het college weten. In overleg met het Wijkplatform wordt een enquête onder inwoners gehouden om tot een oplossing te komen. "Bereikbaarheid voor de hulpdiensten is essentieel en de hulpdiensten dienen altijd zo goed mogelijk doorgang te kunnen vinden richting calamiteiten. Het college vindt het daarom belangrijk dat er een oplossing komt voor het sluipverkeer", zo schrijft het college. "Een belangrijke bijkomende reden voor het terugdringen van sluipverkeer is de overlast die het geeft voor de inwoners van Velsen-Noord."