Geld voor dorpshuizen: "Wij hebben de pacht kwijtgescholden"

WATERLAND - Dorpshuizen in Waterland kunnen een beroep doen op een subsidie om omvallen te voorkomen. "Er is per kalenderjaar 40.000 euro beschikbaar om exploitatietekorten te compenseren." Zeven dorpshuizen in gemeente Waterland maken kans op een compensatiebedrag. Hoewel het nog niet zeker is of ze het krijgen, is het dorpshuis in Ilpendam al voorzichtig blij.

In Ilpendam hopen ze dat ze de tegemoetkoming krijgen. Voorzitter van Stichting Dorpshuis Ilpendam, Cor van der Weijden: "Wij lopen als stichting inkomsten mis." De stichting is eigenaar van het gebouw. Om het dorpshuis te helpen hebben ze de afgelopen periode geen huur aan de eigenaren gevraagd.

Geluk met huisbaas

"Als de pacht niet was kwijtgescholden, hadden we niet meer kunnen bestaan", zegt Ronald van Delden. Eerder vertelde de eigenaar van Dorpshuis Ilpendam al aan NH Nieuws dat het de coronacrisis enorm voelbaar is:



"Er werd hier geborduurd, gekaart, yoga, muziek, zingen, noem het maar op. En nu zijn die activiteiten gestopt vanwege de coronamaatregelen. Hier in de grote zaal hadden we vaak toneeluitvoeringen en bekende artiesten. In de grote zaal kan dan 350 man staan. Op jaarbasis zit je bijna tegen de 100.000 euro wat je minder omzet."

Geen onderhoud

De mogelijke subsidie geeft de stichting wat ademruimte. De reserves die nu worden aangetast, gaan van het onderhoudsbudget af. Er is dan bijvoorbeeld geen schilderwerk of regulier onderhoud mogelijk. Cor: "Je kan zeggen we doen het een jaartje niet, maar dan komt over vijf jaar harder terug."

Belangrijk voor Ilpendam

De situatie gaat beide aan het hart. "Er is voor de rest niks in Ilpendam", vertelt Cor. "Een aantal verenigingen zijn aangewezen op het dorpshuis." Ook Ronald hoopt dat ze snel weer open kunnen: "Wij doen nu heel veel dingen eromheen om ons hoofd boven water te houden."



Of de subsidieaanvraag definitief naar het dorpshuis gaat wordt later bekend gemaakt.



De reportage die NH Nieuws eerder over o.a. Dorpshuis Ilpendam maakte is hieronder te bekijken.