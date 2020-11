Klimaatzorgen onder jongeren: Werner (22) zit erover om tafel met premier Rutte

GROOTEBROEK - De plannen die het bedrijfsleven en met name de politiek nu smeden, daar krijgen jongeren later mee te maken. Juist daarom is het niet meer dan logisch dat jongeren meedenken, zo vindt Werner Schouten (22) uit Grootebroek. Hij wil de stem van jongeren vertegenwoordigen en zo bedrijven en politici aansporen om duurzame keuzes te maken voor de toekomst.

En dat pakt 'ie groots aan: Werner zat in september nog om tafel met premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hij sprak met de politici over het klimaat en over de toekomst. "Juist in deze coronacrisis zijn jongeren meer bezorgd over het klimaat", vertelt Werner. "Dat onderstreept de zorgen en dat is denk ik heel belangrijk."

Die bevlogenheid om zich in te zetten voor duurzaamheid ontstond in 2018. Werner deed een Summer School in Zuid-Korea. "Ik zat op een universiteit, echt spic en span was het daar, een heel moderne campus. Maar het interessante was dat je twee stappen buiten de universiteit in een achterstandsbuurt stond."

Begin: Summer School in Korea

"Als ik 's ochtends naar de universiteit liep, moest dat soms met een mondkapje vanwege de fijnstof die overwaaide uit China. Ik kwam vaak op dezelfde plek een oude vrouw tegen. Maar waar ik mij kon beschermen, kon zij dat niet. Ik ging naar binnen in goed geventileerde gebouwen, zij kon dat niet. Mijn vlucht naar Korea heeft meer bijgedragen aan vervuiling dan zij ooit heeft gedaan."

Het was een wake-up call. "Het ging er bij mij niet in, zij was een voorbeeld van een veel groter probleem. Namelijk dat de rijkste tien procent van de mensen net zoveel uitstoot als de armste negentig procent samen."