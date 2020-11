Tweede coronagolf van grote impact op ziekenhuis Amstelland: "Iedereen loopt op z’n tenen”

AMSTELVEEN - De zorg heeft het ontzettend druk met de tweede coronagolf. Dat is bij het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen niet anders. NH Nieuws spreekt met medisch coördinator Ariën Stigter en twee verpleegkundigen over de stand van zaken en de werkdruk binnen de muren van het ziekenhuis.

Ariën Stigter is als medisch coördinator verantwoordelijk voor het reilen en zeilen tijdens de tweede coronagolf. Hij ziet dat de cijfers nog niet afvlakken en dat de druk op het ziekenhuis hoog blijft. "Gemiddeld 15 procent van onze reguliere bedden in het ziekenhuis is bezet met coronapatiënten. Dat klinkt als een relatief klein aantal, maar 15 procent coronazorg brengt veel meer met zich mee dan normale zorg." Coronapatiënten hebben namelijk intensieve behandeling nodig en daar is veel mankracht voor nodig. Tekst gaat door onder video

Bij Ziekenhuis Amstelland is de uitval van medisch personeel een punt van zorg. Wel benadrukt de chirurg dat het leggen van de puzzel 'best oké' gaat. "Je probeert zo lang mogelijk uit te stellen dat je 'nee' moet zeggen. Ik denk dat iedereen op zijn tenen loopt." Cohort-afdeling Dat het af en toe kunst- en vliegwerk is, bevestigt ook Sam Pos. Zij is verpleegkundige op de cohort-afdeling, de afgesloten afdeling waar uitsluitend coronapatiënten worden behandeld. "Het heeft gewoon een grote impact. Qua werkdruk is het soms wel heftig, omdat je heel veel positieve patiënten van de spoed in één dienst hebt. Ook omdat je in pak staat en dan niet even tussendoor wat kan drinken. Maar ook omdat er nu collega's uitvallen en de gaten moeten worden opgevuld door de collega's die nog wel kunnen werken."

Quote "Ik had altijd het idee dat ik het best goed van me af kon zetten, tot ik dit meemaakte" sam pos, verpleegkundige cohort-afdeling

De gebeurtenissen op de afdeling maken op Sam een grote indruk. Waar zij voor de coronacrisis nauwelijks met haar werk bezig was zodra ze het ziekenhuis verliet, merkt ze dat het nu lastig is om er niet de hele dag mee bezig te zijn. "Ik had altijd het idee dat ik het best goed van me af kon zetten, tot ik dit meemaakte." Reguliere zorg Ina Pos is SEH-verpleegkundige en ziet dat de reguliere zorg in grotere mate doorgaat tijdens de tweede coronagolf in vergelijking met de situatie van afgelopen voorjaar. "Ik denk dat we er allemaal heel erg aan moesten wennen dat we veel alleen aan het werk zijn. (...) Ik denk dat de werkdruk voor ons nu wat hoger ligt." Volgens medisch coördinator Stigter zal deze tweede golf langer duren dan de eerste golf. "Corona is een griepvirus met grote gevolgen. Dat betekent dat we ons op zullen moeten maken voor een periode die langer zal duren dan de vorige keer."

