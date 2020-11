Beginnende ondernemers pitchen plan voor eigen container in Amsterdam-Zuidoost

AMSTERDAM - De lege kavels bij metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost krijgen een nieuwe bestemming. Beginnende ondernemers kunnen zich aanmelden om een container te krijgen, zodat zij daarin een bedrijf kunnen starten. Het initiatief is opgezet door Hart voor de K-Buurt en wordt gefaciliteerd door de gemeente Amsterdam.

Azam Nabibaks is actief voor Hart voor de K-Buurt en woont de pitches van de ondernemers bij. "Het is moeilijk voor beginnende ondernemers om in deze tijd een zaak te beginnen. In deze buurt heb je veel kapitaal nodig om aan de slag te kunnen. Daarom is dit zo'n goed idee voor de buurt. Niet nog meer dure woonhuizen, maar initiatieven uit de buurt zelf."

"We willen samen met de gemeente iets bouwen waar we allemaal achter staan"

In 2016 had de gemeente Amsterdam een eigen ontwerpbestemmingsplan voor de kavels bedacht. Er zouden meer woningen worden bijgebouwd. Dit werd echter teruggedraaid nadat bewoners en ondernemers tegen het plan in opstand kwamen omdat er geen publieke voorzieningen of plein in het plan zouden voorkomen.

Nu heeft de deelraad aan Hart voor de K-buurt de vrijheid gegeven om zelf met de buurt een plan te bedenken en uit te voeren waar bewoners en ondernemers uit de buurt wat aan hebben. "Het is het mooiste om minder bedeelden en beginnende ondernemers de kans te geven om hier een zaak te beginnen", zegt Nabibaks.

Voor Fauzia blijft het nog even spannend, want zij kwam vandaag niet meer aan de beurt. "We gaan het zien hoe het met de aanmelding gaat en hoe vrolijk en gezellig ze het willen in de buurt."