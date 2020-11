Streep door Brak, toekomst Pieter Vermeulen Museum onzeker: "Met woorden bouw je geen museum"

Het is de museumleiding niet gelukt om genoeg fondsen te werven voor de financiering en als gevolg daarvan trekt de gemeente de beloofde financiering van 2,9 miljoen euro in. Dit betekent niet alleen dat het klimaatmuseum er niet komt, maar ook dat dit nadelige gevolgen heeft voor het Pieter Vermeulen Museum (PVM) in Driehuis, dat deel uit zou gaan maken van Brak. Nu hier de stekker uit is getrokken, betekent dit dat de gemeente een andere oplossing moet bedenken voor het Pieter Vermeulen Museum.

"Het is buitengewoon teleurstellend dan na 14 jaar en heel veel moeite hier nu abrupt een einde aan komt", zegt Erwin van Liempd, directeur van het Pieter Vermeulen Museum en Brak. "Wat de gevolgen hiervan zal zijn voor het PVM, blijft de meest cruciale vraag. Het gebouw waarin het PVM nu zit, is niet houdbaar. En na 14 lange jaren van onzekerheid, verdient het PVM duidelijkheid."