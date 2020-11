Nog geen besluit genomen over Europacup duel handbalsters VZV

'T VELD - Het lijkt niet meer dan logisch dat het Europacup-duel van VZV in Duitsland niet doorgaat nu ook bij onze oosterburen code oranje geldt. Toch is er nog geen afgelasting bekendgemaakt door de Noord-Hollandse handbalclub.

Op 22 november staat het duel tussen VZV en het Zwitserse Spono Eagles gepland. Doordat in zowel Nederland als in Zwitserland code oranje is, kwamen beide ploegen op het idee om dan in Duitsland te spelen. Die optie lijkt nu dus ook geen doorgang te kunnen vinden.