Bedreiging door spotprenten houdt scholen bezig: "Alles moet bespreekbaar zijn"

NOORD-HOLLAND - De heftige gebeurtenissen rond cartoons houden de docenten en leerlingen op Noord-Hollandse scholen flink bezig. De onthoofding van de Franse geschiedenisleraar Samuel Patty en de bedreiging van de Rotterdamse docent is een onderwerp dat docenten in de klas bespreken. NH Nieuws peilde de stemming bij verschillende onderwijsinstellingen in de provincie. "Wij zijn het land van polderen."

Maatschappijleraar Sade van Ophem is het daar mee eens. Ze geeft momenteel les op een school voor bijzonder onderwijs in Breda, maar werkte tot vorig jaar in Noord-Holland, op scholen in Purmerend, Zaanstad en Hoorn.

De school laat een spotprent van Mohammed niet zien. "Als het een onderwijskundig doel dient, moet je het laten zien. Dat is in dit geval niet nodig. Je houdt altijd rekening met het type leerlingen dat je hebt."

De school heeft leerlingen met verschillende culturele en etnische achtergronden. Iets wat in deze discussie goed van pas komt, zegt Jensen. "We proberen altijd het gesprek te voeren over hoe je met elkaar omgaat. Je moet altijd blijven zoeken naar de juiste manier. We gaan daarbij uit van de democratie en de rechtsstaat. Doordat we een gemengde school zijn, zijn leerlingen al gewend dat er meningsverschillen zijn. Daarnaast zijn wij het land van polderen."

"Nu een leraar uit Rotterdam is ondergedoken, zijn sommige leerlingen er wat angstig over"

"Uiteraard heb ik het nieuws in de klas besproken. Nu een leraar uit Rotterdam is ondergedoken, zijn sommige leerlingen er wat angstig over", vertelt Van Ophem. "Ik heb vaker spotprenten behandeld maar deze niet. Ik vond het in deze discussie niet nodig. Ik vind het interessant om te bespreken waarom zoiets hard aankomt in een gemeenschap. Ik snap als docenten het laten zien, iedereen moet hier zelf een afweging in maken."

Kwetsbaar

Volgens Van Ophem is het belangrijk om je kwetsbaar op te stellen. "Als ik dit behandel, laat ik een spotprent zien die mij raakt. Wat voor jou vrijheid van meningsuiting is, is voor de ander kwetsbaar. Dat is een interessante discussie."

Het Regio College in de regio Zaanstreek-Waterland is stelliger en benadrukt het heel belangrijk te vinden dat de studenten kunnen zeggen wat ze vinden. De instelling voor mbo-opleidingen en volwassenonderwijs (havo en vwo) heeft zo’n 5.200 studenten, verdeeld over verschillende locaties.

"Wij laten het onderwerp vrijheid van meningsuiting regelmatig terugkeren in de lessen burgerschap", zegt een woordvoerder van de scholengemeenschap. Tot op heden hebben zij geen kritiek gehad op hoe zij dit aanpakken. "Als dit wel zou gebeuren, kijken we op het moment zelf hoe we ermee omgaan."

Halfstok

De Helderse scholengemeenschap Scholen aan Zee hing vlak na het nieuws over Samuel Paty, de vlag halfstok als eerbetoon aan hem. Judith Dekker, docent maatschappijleraar van Scholen aan Zee, stond ook stil bij de dood. Ze ging met twee bossen bloemen naar het monument 'De Schreeuw' in het Amsterdamse Oosterpark: een bos van de school en een namens de vakgroep maatschappijleer.