Schietoefeningen stilgelegd bij Razende Bol: 'Je jaagt de zeehonden weg'

"De Razende Bol is een beschermd natuurgebied en daar moet je voorzichtig mee omgaan. Het is het leefgebied van zeevogels en zeehonden. Hiermee jaag je de dieren weg", zegt Eelman.

Hij staat op het punt opnieuw de zee op te gaan om te kijken hoe de situatie nu is, maar legt nog kort uit wat het gevaar is van zulke schietoefeningen.

Eelman is bestuurder van het schip Phileas Fogg. Hij was gisteren bezig met een toezichtrondje, toen hij plots schietgeluiden hoorde. “We zagen twee landingsvaartuigen liggen bij de Razende Bol”, zegt Eelman aan de telefoon.

Een leefgebied dat plots werd opgeschud door een schietoefening van mariniers. Eelman begrijpt dat zij moeten oefenen, maar niet in een beschermd natuurgebied. “Ik juich het oefenen toe, maar je moet niet tussen zeehonden en zeevogels gaan schieten. Het is een Natura 2000-gebied. Doe de schietoefeningen op een andere plek.”

Normaal gesproken worden oefeningen doorgegeven, maar Eelman wist daar niks vanaf.

Schietoefening stilgelegd

Een woordvoerder van de Koninklijke Marine laat weten dat het om een schietoefening ging van het Fleet Marine Squadron, een nieuwe marine-eenheid die onder andere piraterij wil tegengaan.

De oefening is direct stilgelegd, toen zij erachter kwamen dat deze te dichtbij een natura 2000-gebied kwam. "We hebben meteen gehandeld en de oefening stilgelegd. We onderzoeken nu hoe dit heeft kunnen gebeuren om herhaling in de toekomst te voorkomen."

Tien jaar geleden

Tien jaar geleden maakte Eelman voor het laatst een schietoefening mee bij de Razende Bol. Oud-burgemeester Joke Geldorp zorgde toen voor duidelijke afspraken: er zou niet meer geschoten worden in het beschermde gebied.

Tien jaar lang is aan deze afspraak gehouden, tot gisteren. Eelman is niet boos, spreekt wel duidelijke taal. "Dit kan niet."

Sinds 1986 is Eelman hulpstrandvonder. Hijzelf omschrijft deze taak als: "Het toezicht houden op het strandgehalte van de Razende Bol, met oog voor de veiligheid van mens en dier." De Texelaar is destijds aangewezen door de commissaris van de koningin. Één keer per twee weken inspecteert hij het eiland.