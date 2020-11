'Super-asfalt': grote belofte voor weggebruikers gaat zeker 50 jaar mee

Goedkeurende blikken van asfaltontwikkelaar Paul Waarts van de provincie Noord-Holland langs de Medemblikkerweg. Na vier jaar ontwikkelen ligt het eerste echte proefvak klaar. Waarts: "Dit is ons expoy-asfalt. Dit is de grote belofte. Althans dat hopen we. Normaal gaat asfalt tien tot twaalf jaar mee, en dit moet zeker vijftig jaar mee kunnen."

In het 'super-asfalt' zit een vleugje epoxy, een speciaal bindmiddel. Om de werking te meten zijn samen met de TU Delft ook sensoren in het nieuwe asfaltdek aangebracht die de langere levensduur moeten uitwijzen.

Milieu

Het idee voor het 'superasfalt' komt uit Nieuw Zeeland, vertelt Paul Waarts: "Daar is men bezig geweest om te kijken hoe ze asfalt kunnen maken dat niet zo snel smelt door een stofje toe te voegen. En we merkten dat het ook langer meeging daardoor. Langere levensduur betekent minder onderhoud, minder afsluitingen en beter voor het milieu. "Ik denk dat de weggebruikers daar heel blij mee zullen zijn."

De proef duurt tot 2024 en de verwachting is dat over 15 jaar in heel wat delen in Nederland over superasfalt wordt gereden, als de proef slaagt. Gebruikers van de Medemblikkerweg moeten nog even wachten voor ze over het superasfalt kunnen rijden. De werkzaamheden aan de N240 duren nog tot en met begin december. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd.