Melding van 'vuurwerkbom' in Alkmaarse woonwijk blijkt mee te vallen

ALKMAAR - De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn gisteren rond 22.00 uur een woning binnengevallen aan de Braspenningstraat. Ze deden dit nadat er een melding was binnengekomen van een vuurwerkbom. Het bleek uiteindelijk mee te vallen. "Achteraf had het een tandje minder gekund", zegt de politiewoordvoerder.

Na de melding stond de politie op scherp en kwamen de mensen van de EOD de woning binnen om op zoek te gaan naar de vuurwerkbom. Die werd niet gevonden. Wel werd er een staafje metaal gevonden waar vuurwerk aan vast zat.

De politie legt uit: "Voor de zekerheid hadden we de EOD erbij gehaald. Je wilt geen enkel risico lopen als je in een woonwijk zo’n melding krijgt. Achteraf viel het gelukkig mee. Bij dit soort acties kan je het maar op één manier doen en dat is goed."