LIVE NH Sport: Almere City FC - Jong AZ

ALMERE - Jong AZ is de enige Noord-Hollandse ploeg die vrijdagavond in actie komt in de eerste divisie. De ploeg van trainer Michel Vonk wacht een mooie uitdaging: kunnen de talenten van AZ koploper Almere City FC de eerste nederlaag van het seizoen toebrengen? Het duel is live op de radio te horen bij NH Sport.

Van de selectie die Vonk tegen Telstar tot zijn beschikking had, waren Elber Evora, Tijs Velthuis, Maxim Gullit, Ferdy Druijf en Tijani Reijnders mee met het eerste elftal naar Real Sociedad (1-0). Zij keren in de loop van de middag terug uit Spanje. Het is niet duidelijk of zij inzetbaar zijn.

Jong AZ speelde afgelopen maandag 1-1 tegen Telstar. We vinden de Alkmaarders terug op de achttiende plaats op de ranglijst.

Reeks

Jong AZ verloor tot nog toe alle wedstrijden die het sinds de toetreding tot de eerste divisie in Almere speelde. Het werd achtereenvolgens 3-2, 2-0 en 2-1. Of Jong AZ vanavond een einde aan deze serie kan maken, hoor je van verslaggever Erik-Jan Brinkman. De aftrap is om 21.00 uur.

Afscheid Michel Butter

Met marathonloper Michel Butter praten we over zijn afscheid. Dat zou begin januari bij de Egmond Halve Marathon zijn, maar die wedstrijd gaat vanwege de corona-maatregelen niet door. De radio-uitzending van NH Sport is er vanavond van19.00 tot 23.00 uur. Presentatoren zijn Rob Mooij en Stef Swagers.