Brand in Hilversumse woning: slachtoffer met traumahelikopter naar ziekenhuis

HILVERSUM - De brandweer moest vanmorgen rond 7.00 uur uitrukken voor een brand in een tussenwoning aan de Jan van der Heijdenstaat. De brand werd al snel opgeschaald naar ‘middel brand’ en ook de traumahelikopter werd opgeroepen. Een persoon zou zwaargewond zijn geraakt.

De brand werd al snel opgeschaald omdat men niet wist of er mensen in het huis waren. De weg werd afgezet voor al het verkeer en hulpdiensten waren volop aanwezig.

"Er bleek nog één persoon in de woning te zijn", vertelt de woordvoerder van de brandweer. "Deze persoon is door de traumahelikopter meegenomen." Volgens getuigen is de persoon zwaargewond geraakt.

Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De brand zelf was al wel snel geblust.