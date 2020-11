Moet je in quarantaine als je in contact bent geweest met iemand met corona als je het zelf al hebt gehad?

NOORD-HOLLAND - Moet je in quarantaine als je in contact bent geweest met iemand die in contact is geweest met een besmet persoon als je zelf al corona hebt gehad? Die (ingewikkelde) vraag legde NH Nieuws in programma De Corona Peiling voor aan arts Fred Slijkerman Megelink.

"Nee, zij heeft niet het contact gehad met de besmette persoon. Pas als de persoon die contact heeft gehad ook klachten gaat krijgen, moeten we opnieuw gaan kijken hoe lang geleden jouw eigen besmetting ongeveer was. Als dat langer dan acht weken geleden is moet je in quarantaine, als het korter is hoeft dat in principe niet. Dat is de tijd die we aanhouden waarin iemand immuun zou moeten zijn."

Kijk hieronder de volledige uitzending van De Corona Peiling terug.