Waarom kan je niet direct getest worden na een melding van de corona-app?

NOORD-HOLLAND - Waarom moet je, als je een melding krijgt van de corona-app, eerst tien dagen in quarantaine en kan je je niet direct laten testen? Arts Fred Slijkerman Megelink beantwoordt die vraag in De Corona Peiling op NH Radio.

"Als je contact hebt gehad wordt verwacht dat je tien dagen in quarantaine gaat. Ik snap dat je je graag wil laten testen, om te weten of je het wel of niet hebt. Maar een negatieve testuitslag gaat dat niet bekorten. Er wordt nog steeds verwacht dat je die tien dagen uit blijft zitten, want het is een momentopname. Je kan in die tien dagen nog steeds besmet raken en besmettelijk zijn."

Slijkerman Megelink benadrukt wel dat de minister van plan is binnenkort testen zonder klachten mogelijk te maken, al betwijfelt hij hoe veel zin dat heeft.