Zakaria Aboukhlal voor de eerste keer opgeroepen voor Marokko

ALKMAAR - AZ-speler Zakaria Aboukhlal is voor de eerste keer opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De aanvaller (links op de foto) kan daardoor mogelijk debuteren voor zijn land, wanneer de ploeg het opneemt tegen Centraal Afrika.

Vrijdag 13 november speelt de ploeg van trainer Vahid Halilhodzic een thuiswedstrijd tegen Centraal Afrika, terwijl er 17 november (dinsdag) een uitwedstrijd op het programma staat. Andere bekende namen in de Marokkaanse selectie zijn die van Ajacied Noussair Mazraoui en van Hakim Ziyech, die Ajax afgelopen zomer verruilde voor Chelsea.

AZ nam Aboukhlal in 2019 over van PSV. Sindsdien speelde de buitenspeler elf wedstrijden voor Jong AZ, waarin hij acht keer scoorde. In de hoofdmacht speelde Aboukhlal zeventien negentien officiële duels voor de Alkmaarders en daarin wist hij twee keer het net te vinden.