Verwarring over nieuwe coronaregels in de buitenlucht: "We houden toch afstand?"

IJMUIDEN - Het was voor veel mensen wennen aan de nieuwe coronaregels vandaag. Sinds woensdagavond mogen maximaal twee personen van verschillende huishoudens bij elkaar komen. Deze regel komt bovenop de anderhalvemetermaatregel waar sowieso aan moet worden voldaan.

Op veel plaatsen klonterden desondanks kleine groepjes samen, vooral in winkelgebieden. Veel mensen verkeerden ten onrechte in de veronderstelling dat dat mocht zolang ze de anderhalvemeter maatregel in acht namen.

Verwarring

De Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) laat weten dat de verwarring een vertrouwd beeld is. "Dat is meestal zo kort na het afkondigen van nieuwe maatregelen. Het duurt meestal even voordat iedereen het weet", aldus een woordvoerder.

Na het weekeinde maakt de VRK de balans op van de nieuwe regels. Dan wordt duidelijk hoe mensen zich hebben gedragen in het veranderde regime. Ook wordt dan bekend of boa's veel hebben moeten waarschuwen en of er bekeuringen zijn uitgedeeld.