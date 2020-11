Koopmeiners vervangt Martins Indi in Europese kraker bij Sociedad

SAN SEBASTIAN - Teun Koopmeiners neemt bij AZ links centraal in de verdediging de plek over van Bruno Martins Indi voor het Europa League-treffen met Real Sociedad. De verdediger bleef wegens een blessure achter in Alkmaar en kan derhalve niet meedoen.

Goed nieuws voor de ploeg van trainer Arne Slot is dat Myron Boadu terugkeert in de spits. De goaltjesdief was de afgelopen wedstrijden wegens gezondheidsklachten afwezig bij de Alkmaarders, maar in de Europese kraker bij Sociedad kan hij weer vanaf de aftrap beginnen.

Gudmundsson

Doordat Koopmeiners een linie naar achteren schuift, komt er op het middenveld een plekje vrij. Deze plek wordt in Spanje opgevuld door Albert Gudmundsson, die de laatste wedstrijden nog in de spits stond. Hij vormt het middenrif samen met Fredrik Midtsjø en Dani de Wit. Calvin Stengs en Jesper Karlsson flankeren Boadu in de voorhoede.

