Gooise restaurants bundelen recepten om elkaar te helpen: "Elke euro is welkom"

HILVERSUM - Je kunt nog eten afhalen of laten bezorgen, maar dat is het dan ook wel: dat cafés en restaurants dicht zijn vanwege de coronamaatregelen komt hard aan. "De omzet is allesbehalve wat het hoort te zijn. Heel veel collega's hebben het ontzettend moeilijk", zegt de Hilversumse snackbarhouder Martin Houwen. Hij wil zijn collega's te hulp schieten en komt nog deze maand met een Goois kookboek , vol recepten van bekende restaurants.

De Hilversumse snackbareigenaar heeft de afgelopen tijd 46 collega-ondernemers benaderd om mee te doen. Allemaal leveren ze het recept van hun 'signature dish', het recept waarmee ze bij klanten bekend staan. Dus de ribeye van restaurant Roast of het broodje hete kip van Le Journal. Hoewel de restaurants zelf dicht zijn, hoef je ze niet te missen en kun je ze zelf maken. "We hopen de mensen vooral te laten zien dat we er nog zijn", vertelt Martin. "En we hopen natuurlijk van harte dat de klanten ons door dit kookboek niet vergeten en straks gewoon weer komen eten.

De opbrengst van het kookboek wordt straks verdeeld over de deelnemende restaurants. Het is een extraatje in een zware tijd. "Natuurlijk zal het niet genoeg zijn om het zomaar te overleven, maar alle beetjes helpen op dit moment", zegt Marije van Thiel van Le Journal.

Collega Paul Hoogermolen van Roast beaamt dat. "We proberen het allemaal wel te redden, met eten afhalen en bezorgen. Maar het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. De hele horeca heeft het ontzettend zwaar nu. We doen niets liever dan gewoon weer klanten verwennen met eten, maar dat gaat misschien nog wel even duren. Met dit kookboek kunnen we mensen misschien toch een kerst met lekker eten geven. Ik vind het echt een heel leuk initiatief."

Al 400 boeken verkocht

Hoewel het kookboek nog gedrukt moet worden, gaat de verkoop hard. De afgelopen weken heeft Martin al meer dan 400 kookboeken verkocht. "Maar hoe meer, hoe beter natuurlijk. Ik hoop dat we straks een mooie cheque kunnen geven aan alle deelnemende restaurants. Dat zou echt heel tof zijn."

Naast dat het kookboek een steuntje in de rug is voor alle ondernemers, helpt het volgens Houwen ook op een ander front. "Je merkt dat het de horecaondernemers ook verbindt. We hebben nu een groepsapp met elkaar, waarin ondertussen ook hele leuke andere ideeën ontstaan. Dat vind ik ook al een hele mooie winst."