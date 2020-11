21-jarige man krijgt half jaar cel voor veroorzaken dodelijk ongeluk Noord-Scharwoude

NOORD-SCHARWOUDE - Een 21-jarige man is veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Noord-Scharwoude afgelopen februari.

De man krijgt naast de celstraf een rij-ontzegging van twee jaar en een taakstraf van 200 uur.

Het ongeluk gebeurde op 6 februari. Het slachtoffer, een 67-jarige vrouw uit de gemeente Schagen, raakte zwaargewond nadat ze in botsing kwam met een auto met twee inzittenden. Ze overleed later aan haar verwondingen.

Veel te hard

Onderzoek van de politie wijst uit dat de verdachte minimaal 177 km/uur reed op de N245, ook wel de Schagerweg. De maximumsnelheid is daar 80 km/uur. De verdachte haalde een auto met hoge snelheid in en reed met minstens 150 km/uur af op een kruispunt, waar het slachtoffer overstak. De rechtbank acht het bewezen dat de 21-jarige man met veel meer dan 80 km/uur inreed op de auto en door de hoge snelheid niet meer kon uitwijken.

Volgens de verdediging reed de 21-jarige niet meer zo hard toen hij bij de kruising aankwam, maar de rechtbank acht dit niet aannemelijk, omdat de man verklaard heeft alleen zijn gas los te hebben gelaten na de inhaalactie en een getuige geen remlichten heeft gezien. Volgens de rechtbank had het ongeluk voorkomen kunnen worden als de man de toegestane snelheid had gereden en op tijd had geremd.

Straf

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij heeft blijven volhouden dat hij niet te hard heeft gereden. Wel is er in de straf rekening gehouden met het feit dat hij jong is 'en de rest van zijn leven zal moeten leven met het gegeven dat zijn rijgedrag de dood van een ander heeft veroorzaakt'.