Weer sporten bij BigGym: "De boodschap is overgekomen"

ZAANSTAD - Het was even spannend, maar de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en BigGym zijn er samen uitgekomen. Vandaag kwamen dan ook de eerste sporters weer met een blij gezicht naar buiten: "Ik ben blij dat we weer aan de gang kunnen!"

Dit kwam volgens Otting niet van de grond, maar de burgemeester tevens voorzitter van de Veiligheidsregio, Jan Hamming, kijkt hier anders naar. Hamming: "Er zijn wel degelijk gesprekken geweest, er is contact geweest en ik hoef niet bij iedereen gelijk contact te hebben." NH Nieuws ging met beide heren over dit onderwerp in gesprek.

De afgelopen weken zijn bij de directeur van BigGym, Jasper Otting, niet in de koude kleren gaan zitten. "Het was intens", vertelt hij. Na de sluiting probeerde de directie het gesprek met de Veiligheidsregio aan te gaan.

In gesprek over de sluiting van BigGym - NH Nieuws

Eerder liet Patrick Rijnbeek, directeur van branchevereniging NL Actief al aan NH Nieuws weten dat meer sportscholen met de 30-personenregel worstelen. Hamming is duidelijk: "Het is geen doorstroomlocatie."

Gelijke monniken, gelijke kappen

Op de vraag of BigGym onnodig hard is aangepakt zegt hij: "Het gaat echt over het aantal en het aantal werd overschreden, daarom was de sluiting aan de orde." Otting: "Ik vind dat we buiten proportioneel hard aangepakt zijn, maar gelukkig was het maar twee weken." Zowel Hamming als Otting besluiten: "Gelijke monniken, gelijken kappen." Uiteindelijk moet iedereen zich aan de regels houden.

Blije sporters

Uiteindelijk heeft het gesprek tussen beide partijen toch plaatsgevonden, waardoor de een opening al snel in zicht kwam. Er moest een plan van aanpak komen en die kwam er. "We zijn er nu van overtuigd met elkaar dat we goede afspraken hebben gemaakt", aldus Hamming. De sporters zijn ieder geval blij dat ze weer mogen en staan dan ook iets voor hun reserveringstijd -op anderhalve meter- in de rij.



In de onderstaande video vertellen beide heren over de sluiting en heropening.