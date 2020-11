Bladeren in de stadsparken: geen afval maar juist belangrijk voor de natuur

AMSTERDAM - Nu de herfst in volle gang is, ligt de stad bezaaid met bladeren. En dat geeft overlast: gladde wegen, je ziet niet waar je loopt en ook trams en treinen lopen erin vast. Maar in de Amsterdamse parken zien ze dat anders: bladeren zijn geen rommel, maar juist een onmisbaar onderdeel van de natuur.

In het Artsenijhof in het Beatrixpark zijn de vrijwilligers druk in de weer met de bladeren die de afgelopen week naar beneden zijn gevallen. Kruiwagens en manden vol bladeren worden uitgestrooid over de perken of geloosd op een aparte composthoop. "Dat laten we dan de hele winter en lente verteren, waarna we het gebruiken als compost", legt vrijwilliger Rob van Zomeren uit. Nuttige insecten "Bladeren zijn heel belangrijk voor de natuur. Het zit vol met voedingstoffen, het beschermt de planten tegen vorst en veel nuttige insecten kunnen erin overwinteren", legt Van Zomeren uit. "Deze roof-insecten zorgen ervoor dat in de zomer de minder leuke insecten in verhouding blijven."

In andere Amsterdams parken wordt ook hard gewerkt. De bladeren worden van de paden en velden geblazen. "We blazen ze zoveel mogelijk de bosschages in", vertelt groenmedewerker Quint Bogards van de gemeente Amsterdam. "Dat komt ten goede aan de biodiversiteit, de bladeren geven humus aan de planten en schuilplekken voor insecten, egels en andere dieren. Bovendien kost het een hoop geld als je het allemaal gaat afvoeren", legt hij uit.

Niet al het blad past in de bosjes, daarom wordt een groot deel afgevoerd naar tijdelijke bladdepots op acht plekken in de stad. Een extern bedrijf haalt het dan op en verwerkt het tot compost. Alleen de bladeren die niet vervuilt zijn door zwerfafval komen in aanmerking voor deze duurzame behandeling. De vervuilde bladeren belanden uiteindelijk wél bij het afval.

Een tijdelijk bladdepot op de Europaboulevard in Amsterdam Zuid - NH Nieuws