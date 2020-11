Horecaleerlingen van Praktijkschool Westfriesland zitten zonder stage thuis

HOORN - Praktijkervaring is waar het om draait voor de leerlingen van Praktijkschool Westfriesland. Maar sinds de sluiting van de horeca, zitten de stageleerlingen thuis. Om toch vlieguren te maken, is er in de school een winkeltje getart waar de leerlingen in de pauze hun gerechten verkopen.

Want de praktijklessen binnen school gaan wel door en dus wordt er naar oplossingen gekeken om toch zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen. Tijdens de les wordt er nagebootst hoe het in een normale kantine gaat. Samenwerken, communiceren, hygiënisch werken en gerechten bedenken zijn daar onderdeel van. Het gaat om zo'n dertig leerlingen die op dit moment geen stage in de horeca kunnen lopen. "Hiervan zit een deel echt volledig thuis, een deel krijgt thuisopdrachten en een deel werkt wat meer bij hun bijbaan om toch bezig te blijven", vertelt Susan van der Neut mentor en stagedocent van Praktijkschool Westfriesland. Bekijk hier hoe de leerlingen van klas 4C hun eigen winkeltje draaien:

Leerlingen Praktijkschool missen horecastage - NH Nieuws

Er wordt in school naar verschillende oplossingen gezocht. Het winkeltje is daar één van. Ook krijgen sommige leerlingen deze week kookopdrachten mee naar huis. Van der Neut: "Via video-overleg zien we wat ze doen. Ze moeten bijvoorbeeld een appeltaart bakken, een tafel dekken zoals in een restaurant of een soepje maken."

Quote "Ik mis het heel erg. Mijn collega's en het werk zelf om klanten te bedienen" Babet Nieuweboer, leerling Praktijkschool Westfriesland

Het is roeien met de riemen die ze hebben. De meeste leerlingen van de hogere klassen lopen drie dagen in de week stage. Met de vervangende opdrachten, kan de school niet voldoen aan alle leerdoelen die ze normaal gesproken bij een stage leren. Susan: "Het is niet zo dat ze door het mislopen van een stage hun opleiding niet kunnen voltooien, maar ze lopen in de praktijk veel uren mis." Gemis "Ik merk als je thuis zit, dat je wel heel eenzaam bent. Ik mis mijn stage echt heel erg", vertelt Babet die stage loopt bij een pannenkoekenrestaurant in Opperdoes. "Ik maak mij er wel zorgen over dat ik mijn stageperiode niet helemaal kan doen"

Quote Onze grootste zorg is de uitstroom. Is er straks wel voldoende werk in de horeca voor ze? Susan van der neut, stagedocent

Daniël die bij Brasserie Oostereiland stage loopt, zit ook thuis. "Ik vind het heel jammer. Het is nu dicht. Je stage is het belangrijkste wat je moet doen." Voor leerling Chantal is er een alternatief gevonden. "Ik doe nu een vorm van dagbesteding bij mijn huidige stage. In het restaurant wordt namelijk gewerkt met verstandelijk beperkten. Zo kan ik toch mijn stageuren halen maar grote kans dat ik alsnog niet aan het verplichte aantal uren kom." Werk De grootste zorg van de Praktijkschool is de uitstroom. Van der Neut: "Deze leerlingen hebben echt voor een beroep in deze sector gekozen, maar is er straks nog wel voldoende vraag naar als de bedrijven omvallen? Als we ze geen stage kunnen bieden, kunnen we ze dan wel werk bieden?" Dezelfde twijfels leven ook bij de leerlingen. "Ik wil eigenlijk mijn eigen restaurant openen maar dat plannetje is nu weggezakt. Ik ben zelfs aan het nadenken of ik iets in de beveiliging zou kunnen gaan doen."