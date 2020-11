Loosdrechtse broertjes voeren campagne voor een stuntbaan

LOOSDRECHT - Op vakantie in Zwitserland ontdekten de broers Ty (11) en Jazz (12) het racen over een stuntbaan en al snel bedachten de twee: dat moet er ook in Loosdrecht komen. Daarom startten ze een campagne, waarin zelfs p aralympisch kampioen Bibian Mentel zich bij aansloot.

De broertjes konden geen genoeg krijgen van de stuntbaan in het buitenland. Helaas biedt Loosdrecht weinig van dit soort activiteiten voor oudere kinderen. Op een speeltuintje en een kleine halfpipe na, is er niet veel voor de jongens te beleven. Samen met hun moeder zette Ty en Jazz een campagne op. Dat begon met wat mailtjes naar de gemeente en die bleek al snel enthousiast. "Het idee is goed ontvangen en er wordt echt meegedacht hoe we ervoor kunnen zorgen dat de stuntbaan er komt", aldus moeder Jonna.

Een stuntbaan is een soort crossbaan waar - vrijwel - alles op wielen overheen kan. Zo ook mensen die in een rolstoel zitten. Daarnaast is een stuntbaan de perfecte plek om contacten aan te leggen. "Het is makkelijk en laagdrempelig om elkaar even te complimenteren over een goede jump of over een mooie BMX", vertelt moeder Jonna. De broertjes hebben al meerdere vriendjes overgehouden aan hun middagen op andere stuntbanen. Bovendien draagt een stuntbaan bij aan de sportiviteit en veel uren vermaak in de buitenlucht.