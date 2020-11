Talent De Jong over debuut voor Jong AZ: "Wil mijn kwaliteiten laten zien"

WIJDEWORMER - De wedstrijd Jong AZ - Telstar van afgelopen maandag zal bij velen waarschijnlijk niet al te lang in het geheugen zijn blijven hangen, maar voor Jong AZ-speler Fedde de Jong is dat wel anders. Het zeventienjarige talent maakte in die wedstrijd zijn officiële debuut.

Voor Jong AZ-trainer Michel Vonk was het debuut zijn pupil slechts een kwestie van tijd. "Fedde is een jongen die al lang bij ons traint. In het begin heb ik wel gemerkt dat hij stappen heeft moeten maken in de intensiteit en het volhouden van. Hij zat er wel aan te komen alleen het moment was nog niet geweest. Nu dus wel."

Ondanks zijn leeftijd weet het zeventienjarige talent goed te omschrijven wat zijn kwaliteiten zijn. "Ik heb heel veel diepgang en ben sowieso een harde werker. Daarnaast heb ik een goede pass in huis en scorend vermogen. Ik hoop dat ik dat de komende tijd hier bij Jong AZ kan gaan laten zien."

Michel Vonk onderschrijft die kwaliteiten, en ziet dat De Jong vooral op conditioneel gebied moet gaan groeien. "We spelen nu vaak drie wedstrijden in de week en dat is best zwaar voor een jonge jongen. Als hij in de intensiteit en het fysieke daar naartoe gaat en zijn kwaliteiten kan laten zien, dus ook drie keer in de week, dan kan hij de volgende stap gaan maken."

Jong AZ was vrijdagavond niet bij machte om koploper van de eerste divisie Almere City pijn te doen (2-0 verlies). De Jong viel in de tweede helft in voor Mohamed Taabouni.