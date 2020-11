Jesper Karlsson tevreden over eerste maand bij AZ

WIJDEWORMER - Inmiddels is hij al bijna niet meer weg te denken uit het elftal van AZ, maar Jesper Karlsson maakte pas een maand geleden zijn debuut voor de Alkmaarders. Tegen Sparta begon hij meteen in de basis en sindsdien speelde de Zweed iedere wedstrijd.

In wedstrijden en trainingen wisselt Karlsson met enige regelmaat van de linkerkant naar de rechterkant van het veld. Wat is nou zijn beste positie? "Dat is een goede vraag. Ik voel me op beide plekken thuis. Vanaf rechts en links kan ik schieten, maar vanaf rechts geef ik meer voorzetten. Maar voor mij maakt het niet uit. Ik kan op allebei de plekken spelen."

Ondanks zijn goede spel staat AZ er door de vele gelijke spelen in de Eredivsie nog niet goed voor. Maar, met de overwinning tegen RKC in het achterhoofd, kijkt Karlsson met een positief gevoel naar de komende periode. "Ik wil winnen, in de Eredivisie en in de Europa League. We moeten zo door blijven gaan. En ik hoop natuurlijk dat iedereen corona vrij blijft en zo door kan gaan."

Vanavond speelt Karlsson met zijn nieuwe ploeg de Europa League-wedstrijd bij Real Sociedad. De wedstrijd begint om 18.55 uur en is te volgen via het Twitter-account van NH Sport, waar je na afloop ook de interviews kunt vinden.