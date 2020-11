Pim Ligthart verlaat Vuelta in vijftiende etappe

PUEBLA DE SANABRIA - Wielrenner Pim Ligthart heeft de Vuelta verlaten. De Noord-Hollander in dienst van team Total Direct Energie, die voor het eerst sinds vier jaar weer een grote ronde reed, besloot de Ronde van Spanje halverwege de vijftiende etappe te verlaten.

Waarom Ligthart (32) opgaf tijdens de langste etappe van de etappekoers, is nog niet bekend. Aan het begin van de dag reed Ligthart nog in de kopgroep. De wielrenner uit Hoorn bezette de 127e plaats in het algemeen klassement, ruim drie uur achter klassementsleider Primoz Roglic van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma.

Met Niki Terpstra (ploeggenoot van Ligthart), Julius van den Berg (EF Pro Cycling) en Jetse Bol (Burgos-BH) rijden er nog drie Noord-Hollanders mee in de Vuelta. De laatste etappe staat komende zondag (8 november) op het programma.