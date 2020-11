Haarlem NL V Dakkapellen, architectuur voor koeien en schoonmaakrobots in Pak an doen aflevering 9

HAARLEM - In één dag een complete verdieping op je huis! Het lijkt een sprookje, maar voor de 'mannen' van Haarlem Dakopbouw is het de normaalste zaak van de wereld. De prefabonderdelen werden aanvankelijk gemaakt in een oud schoolgebouw maar inmiddels is het een modern bedrijf, met een ruime bedrijfshal.

In Spierdijk zijn we bij de André Hoeve. De koeien staan hier in een hypermoderne stal. En met de mest worden de huizen van de buren verwarmd waardoor de stikstofuitstoot verminderd.

En in Zwaag, een klein onbekend dorpje boven Amsterdam, aldus Erik Sierkstra, worden volautomatische wasstraten voor ziekenhuisbedden gemaakt. Met robots die stoom spuiten, kunnen hypermoderne bedden toch goed gedesinfecteerd worden.

