Amsterdamse boa's gaan niet streng handhaven op de maximale groepsgrootte van twee

AMSTERDAM - Boa's in Amsterdam gaan terughoudend handhaven op de maximale groepsgrootte van twee personen op straat. Dat laten de vakbonden van de boa’s en de politie weten. Volgens hen is het beleid vanwege een beperkte capaciteit onuitvoerbaar en moet de veiligheid en geloofwaardigheid van de boa's voorop staan.

Jan Struijs van de politievakbond sluit zich hierbij aan. “Handhaven is nu hartstikke moeilijk. We moeten nu vooral de asocialen aanpakken en de rest in redelijkheid waarschuwen. Als er ergens een vriendinnenclubje bij de supermarkt staat te kletsen zullen we niet meteen het bonnenboekje trekken. Maar als we een groepje blowende jongeren zien en we meteen een middelvinger krijgen, dan natuurlijk wel.”

Richard Gerrits van vakbond BOA ACP noemt de handhaving onmogelijk. "Er is te weinig capaciteit om dit beleid te handhaven. We hebben op dit moment te weinig mensen en dan moet je prioriteiten stellen. Wij kiezen er dan voor om op de excessen en brandhaarden af te gaan. Deze boodschap om op deze groepsgrootte te handhaven, tast de geloofwaardigheid van de boa’s aan."

Ook de gemeente Amsterdam laat weten dat de eigen verantwoordelijkheid van mensen voorop staat, maar dat handhaving en politie optreden waar nodig. "Overigens helpen waarschuwingen van handhaving vaak al goed omdat mensen de ratio achter de regels meestal goed snappen. We kunnen en willen niet op elke hoek van de straat een handhaver zetten, ook vanwege een structureel capaciteitsprobleem in de handhaving en politie", vertelt een woordvoerder.

Bonussen

Woensdagavond werd bekendgemaakt dat de boa’s in Amsterdam, net als de politie, een coronabonus krijgen van 300 euro. In eerste instantie was deze bonus alleen voor de politiemedewerkers, maar na ongenoegen van de vakbonden en vragen van Sofyan Mbarki (PvdA), zegde wethouder Victor Everhardt van Financiën de bonus ook toe aan de boa’s.

Gerrits heeft zijn twijfels over deze bonus. Hij is natuurlijk blij dat de boa’s worden gelijkgetrokken met de politie, omdat volgens hem in de handhaving van de coronaregels de boa's vaak voor de politie stonden. Maar aan de andere kant vraagt hij zich af of dit wel de juiste tijd is voor zo’n bonus. “Ik zou eerder na de coronacrisis kijken waar de pijnpunten in de samenleving liggen. Misschien zijn er dan andere plekken in de maatschappij waar de nood nog hoger is. Boa’s zitten nu bovenal te wachten op waardering.”