Bibliotheken toch deels open, maar dat is nog niet zo makkelijk geregeld

NOORD-HOLLAND - Bibliotheken in Noord-Holland voeren vandaag druk overleg. Vanwege de aangescherpte coronaregels zijn ze in ieder geval twee weken dicht. Gisteravond werd duidelijk dat ze toch meer mogelijkheden krijgen om in die tijd alsnog het publiek te bedienen. Maar dat betekent niet dat de bibliotheken vandaag alweer open zijn.

Premier Rutte besloot gisteravond op aandringen van GroenLinks-leider Jesse Klaver dat bibliotheken wel open mogen blijven voor georganiseerde activiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om educatieve programma's, zegt Anton Kok van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). "De bibliotheek gaat verder dan boeken uitlenen en we zijn sowieso blij dat er een goed beeld is van die maatschappelijke functie." Activiteiten Die maatschappelijke functie is erg belangrijk, zegt ook de organisatie achter de bibliotheken in Haarlem. "Het gaat om voorlezen voor kinderen, taalactiviteiten, leesclubs. Ik kan tot een lijst van wel zestig dingen komen als je het allemaal opnoemt", zegt een woordvoerder van bibliotheek Zuid-Kennemerland. Bezoekers zijn afhankelijk van het aanbod in de bibliotheek, zegt Paula Orme van de Westfriese bibliotheken. "Denk bijvoorbeeld aan de digitale ondersteuning die we bieden. Omdat er zoveel digitaal moet ben je er nu afhankelijk van. En er zijn veel mensen die bijvoorbeeld niet weten hoe je online dingen regelt met de overheid. Of bijvoorbeeld de vraag hoe je contact kan houden met je familie: hoe werkt Whatsapp? Of hoe installeer ik de corona-app?" Uitlenen Boeken brengen en halen kan niet, daarvoor blijven de bibliotheken wel dicht. Gisteren stonden daardoor nog lange rijen voor de bibliotheek in onder meer Hilversum, omdat mensen nog snel hun boeken wilden omruilen. In onderstaande video zie je hoe het gisteren alle hens aan dek was bij de bibliotheek in Hilversum:

Overleg Welke 'georganiseerde acitiviteiten' mogelijk zijn, hangt heel erg af van het gebied waar de bibliotheek gevestigd is. "We roepen bibliotheken daarom op om als eerste in hun omgeving te kijken wat gewenst is", legt Kok van de overkoepelende VOB uit. "Ten tweede: kijk of je het organisatorisch kan behappen. En ten derde is het dus belangrijk om te overleggen met je eigen veiligheidsregio om te kijken wat mogelijk is."

Die stappen doorlopen ze nu, zeggen verschillende bibliotheken tegen NH Nieuws. "We hadden ons net ingesteld op een nieuwe sluiting. Omdat het zo kort dag is wordt er druk overleg gevoerd wat wel en niet kan met de huidige maatregelen", zegt bibliotheek Zuid-Kennemerland. "Werken in deze coronatijd blijkt heel lastig. Het is niet een druk op de knop en het werkt." Kwetsbare bezoekers Mocht uit het overleg komen dat de OBA weer wat kan doen, zullen ze zich vooral gaan focussen op schoolondersteuning, studiebegeleiding en dagbesteding in kleine groepen voor kwetsbare bewoners op basis van reserveringen. "Mocht het een en ander mogelijk zijn, dan richt de OBA zich in eerste instantie op deze activiteiten", laat Pascal Voorvelt van de OBA weten. De Westfriese bibliotheken hebben al een plan ingeleverd bij de veiligheidsregio. Daarin staat dat ze zich vooral willen richten op kwetsbare inwoners. "Denk aan taalhulp en eenzaamheidsbestrijding, groepjes mensen die al bekend met elkaar zijn en samenkomen omdat ze anders alleen zijn. We hopen ook op een inloopuur voor digitale vaardigheden, zoals het gebruik van een tablet of internet." Ook hopen ze, net als de OBA, werkplekken te kunnen bieden aan scholieren en studenten. "Zodat ze daar rustig kunnen werken." De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zegt dat de regering nog met de uitgewerkte aangepaste regel voor bibliotheken komt. Zodra die binnen is, past de veiligheidsregio de huidige noodverordening daarop aan met daarin de uitzondering.