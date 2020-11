Inspectie over demonstratie op Dam in Amsterdam: "Opkomst inschatten complex"

AMSTERDAM - Het inschatten van de opkomst bij de anti-racismedemonstratie op de Dam was "complex". Dat schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in haar onderzoek 'Demonstraties in coronatijd'. Wel zou er over het algemeen juist gehandeld zijn.

De Inspectie concludeert dat het "lastig" is om "aan de voorkant een accurate schatting van het aantal demonstranten te maken". Er werd uitgegaan van een paar honderd bezoekers, maar uiteindelijk bleek het om ongeveer 14.000 deelnemers te gaan. Een paar weken geleden concludeerden onafhankelijke onderzoekers ook al dat er een verkeerde inschatting was gemaakt.

De inschatting werd onder meer gemaakt door te kijken naar social media, maar de inspectie zegt dat de mogelijkheden daarvoor 'beperkt' zijn. "Dit komt door de bescherming van de privacy van de gebruikers door de diverse sociale netwerken, door juridische restricties en door de vluchtigheid van informatie op sommige sociale netwerken. Zo bleek na de demonstratie in Amsterdam dat een aantal influencers de demonstratie onder de aandacht van hun volgers hadden gebracht."

Whatsapp

Het grote aantal deelnemers aan de anti-racismedemonstratie op de Dam in juni zorgde er volgens de Inspectie ook voor dat de twaalf aanwezige agenten minder makkelijk met elkaar konden communiceren en dat het overzicht dus minder goed was. Het mobiele netwerk viel namelijk uit, waardoor Whatsapp en telefonisch verkeer onderling niet meer mogelijk was.

"WhatsApp wordt door agenten gebruikt om snel informatie te delen. Verkeer via portofoons was op dat moment nog wel mogelijk", schrijft de inspectie. De twaalf agenten waren voor de politie "op basis van het geschatte aantal demonstranten en de gekozen insteek tijdens de demonstratie voldoende". Wel stond de 'ordedienst' verderop verdekt opgesteld.

Lastig

Hoewel er "over het algemeen juist is gehandeld" en de sfeer van de demonstratie wel juist was ingeschat, wordt er een advies aan de korpschef van de politie gegeven: "Blijf investeren in het politienetwerkteam en zorg ervoor dat de hiermee opgebouwde kennis over maatschappelijke ontwikkelingen, geborgd en landelijk gedeeld worden." Wel concludeert de inspectie dat er "over het algemeen juist is gehandeld".